Akciové trhy opustil počátkem tohoto roku optimismus. Americký akciový index Dow Jones zažil v posledním lednovém týdnu nejhorší týdenní propad od října 2020. Indexy S&P 500 a Nasdaq zase vykázaly nejhorší týdenní ztrátu od března 2020.

Podle analytiků je současný vývoj na trzích důsledkem několika faktorů. Investoři se jednak obávají možného vojenského konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, zároveň mají strach z rostoucí inflace, jež donutí centrální banky v čele s americkým Fedem zvyšovat sazby, což akcie činí méně atraktivními.

Tomáš Pfeiler, portfolio manažer společnosti Cyrrus:

Nakoupil jsem akcie herního studia Activision Blizzard po oznámení fúze ze strany Microsoftu. Důvodem mé investiční akce je významná prémie, kterou Microsoft nabízí oproti aktuální tržní ceně. V době nákupu přesahovala 17 procent. Nákup je tak sázkou na to, že regulátoři transakci schválí. Existuje určité riziko, že progresivní demokraté, kteří obsadili regulatorní úřady, budou chtít ukázat, že to s regulací Big Tech myslí vážně. Nicméně řada důvodů hovoří pro schválení transakce. Jde o vertikální integraci, kde se obtížněji dokazují tržní podíly, herní sektor je fragmentovaný – oligopolizace odvětví tedy nehrozí. Zároveň jsou v něm aktivní i jiní technologičtí hráči, například Apple, který inkasuje mohutné poplatky za prodej her ve svém AppStoru. Jinak jsem s novými nákupy s ohledem na změnu monetárněpolitického prostředí opatrný. Investoři se budou muset vypořádat s koncem éry extrémně uvolněné měnové politiky. V únoru budou bedlivě vyhodnocovat, jak jednotlivá makrodata a události na finančních trzích ovlivní rozhodování Fedu ve věcech vyšších sazeb a tempa redukce bilance. Kolísavost z trhu nezmizí. Rusko‑ukrajinská roztržka by indexy vyspělých zemí neměla plošně zasáhnout. Eskalace napětí se však může projevit na negativní výkonnosti rozvíjejících se trhů.