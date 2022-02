Firmy mají rok na to, aby se připravily na povinnost poskytovat data o udržitelnosti svého podnikání. Od roku 2023 jim ji uloží chystaná směrnice Evropské unie, která toto reportování rozšíří z největších korporací na větší okruh firem. Chce je tím donutit ke změně chování v době, kdy planeta cítí účinky klimatické změny. Ekologické prvky má obsahovat každý obchodní model, podniky budou zveřejňovat své zelené strategie.

„V Česku se reporting zatím týká několika desítek firem. Podle návrhu by se tato povinnost dle hrubých odhadů měla rozšířit přibližně na tisíc podniků,“ řekl týdeníku Ekonom Lukáš Jiříček ze společnosti One Advisory. Směrnice nazvaná Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) by měla odstranit dosavadní chaos a stanovit pravidla pro takzvaný ESG reporting (environmental, social and corporate governance neboli udržitelné podnikání). Zároveň by měla částečně snížit náklady spojené s poskytováním nových dat.