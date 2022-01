Dušan Šenkypl se vrací do stejných vod, z kterých vyplul přibližně před čtyřmi lety. Dnes ale míří ještě výš. Tehdy vydělali spolu s Janem Bartou a Davidem Holým zhruba tři miliardy korun na prodeji internetového holdingu NetBrokers německé skupině Bauer Media. Základem jejich holdingu byl on‑line srovnávač ePojištění.cz. Teď chtějí jako partneři v investiční společnosti Pale Fire Capital v internetovém pojišťovnictví ovládnout velkou část Evropy. První kroky k tomu už udělali. Jde ale jen o menší část odvážných byznysových plánů, které Šenkypl v rozhovoru popisuje.

Podnikatelé, kteří přes Pale Fire Capital vlastní podíly například v online tržišti Aukro, vyhledávači nábytku Favi, polském srovnávači pojištění Mubi nebo cykloaplikaci Rouvy, přitom značnou část svého času věnují i filantropickým aktivitám. Jejich cílem je změnit český vzdělávací systém, zprůhlednit státní správu a přenastavit pravidla pro vymáhání dluhů. Právě v oblasti exekucí patříme podle Šenkypla k nejzaostalejším státům Evropy.

Věnují se čeští byznysmeni dost podpoře neziskových projektů?

Myslím si, že to jde správným směrem. Vidím ale velký rozdíl mezi mladšími podnikateli a podnikateli staršího stylu. Obecně 90. léta vedla společnost k honbě za penězi a ziskem a byznysmeni se v té době dost často dostávali k majetku různými podivnými způsoby. Proto mnozí z nich neprošli klasickým vývojem, když si člověk nejprve dokáže, že má nějaké schopnosti, a pak hledá společenské uplatnění. Naopak ve skupině byznysmenů, kteří začali podnikat o něco později a firmy si typicky vybudovali od píky, vidím, že se věnují filantropii stále více. Určitě v tom ještě nejsme na úrovni Západu, nicméně si myslím, že se tam posuneme.

Na webu vaší firmy Pale Fire Capital stojí, že jste v roce 2020 dali na dobročinné aktivity 50 milionů korun. Kolik to bylo loni?

Zhruba podobná suma. Snažíme se spolu s dalšími partnery z Pale Fire Capital dávat procenta svého majetku každý rok. Nechceme hromadit peníze. A v poslední době sleduji, že stále více podnikatelů dochází k závěru, že není žádná výhra věnovat se celý život byznysu a pak předat peníze potomkům. Místo toho dávají už v průběhu budování svých firem značné sumy na dobročinné aktivity a plánují, že jednou předají na charitu nebo obecně prospěšný účel většinu svého majetku. Můj názor je podobný. To nejlepší, co můžou děti dostat, je super vzdělání a dobrá výchova a pak je to na nich. Obávám se, že kdybychom děti zavalili penězi, nemusely by skončit dobře (Šenkypl má dvě děti – pozn. red.).

Budete sumu, kterou dáváte na filantropii, navyšovat?

Na letošek už máme rozděleno skoro 50 milionů korun a chceme to číslo navyšovat, ale zároveň chceme, aby se tyto peníze utrácely efektivně. V tomto smyslu ovšem nemáme dostatek kvalitních projektů, které by nás přesvědčily, že stojí za to do nich prostředky vložit. Proto na přelomu prvního a druhého čtvrtletí letošního roku připravujeme pro neziskovky seminář, kde budeme pomocí jedné zahraniční metodologie školit, jak si stanovit cíle a dosáhnout jich. Tento systém se používá v byznysu a je přenositelný i do neziskového prostředí. Podobně jak se řídí firmy, se dají řídit i neziskovky. Po semináři pak rozdělíme několik desítek milionů korun organizacím, které se nejlépe připraví a ukážou nejlépe zpracované cíle a cestu k nim.

Stále více podnikatelů dochází k závěru, že není žádná výhra věnovat se celý život byznysu a pak předat peníze potomkům.

Myslíte si, že se dá neziskovka řídit skutečně jako firma? Něco podobného říkal bývalý premiér Andrej Babiš o státu a ukázalo se, že to podle jeho vize příliš nejde. Přitom stát je svým způsobem také jakási veřejně prospěšná neziskovka.

Myslím si, že se to dá. Když mám k dispozici určité finanční zdroje, je důležité, abych je vydal správným způsobem, neutrácel zbytečně za nesmysly a šel za nějakým cílem. V tom vlastně není neziskový sektor příliš odlišný od podnikání. Stát ani neziskovka nesmí mít jako cíl zisk, proto můj komentář směřuje jen k tomu, jak dosáhnout cíle. Proto Babišovo prohlášení, jak by stát měl fungovat, v podstatě dává smysl, ale ve chvíli, kdy se to zvrhne do toho, že se plní cíle několika jednotlivců nebo jednoho člověka, je to úplný nesmysl. Pro nás je třeba efektivita státní správy jedno z významných témat našich filantropických aktivit.

Kdyby Babiš nevlastnil velké firmy, které jsou napojené na dotace, byl by tedy jeho výrok, že stát se má řídit jako firma, proveditelný?

Já si nemyslím, že on má schopnost toto realizovat. Při řízení je příliš autoritářský, neumí delegovat a motivovat schopné lidi. Nicméně se správnými lídry je to realizovatelné. Měli bychom se dívat, kde státní správa nefunguje efektivně, a aplikovat tam nejlepší prvky z byznysového řízení. Stát je vlastně obrovská decentralizovaná organizace, takže ji nikdy nelze řídit z pozice síly, kdy nahoře stojí něco jako diktátor. Ale když se správně delegují pravomoci, určí se cíle a strategie, dá se to řídit výrazně lépe, než byl náš stát řízený dosud.

Na jaké oblasti neziskového sektoru jste loni a předloni poslali nejvíc peněz a proč zrovna tam?

Naše linie jsou dlouhodobě stejné. Jednak je to oblast vzdělávání, protože si myslíme, že české školství je potřeba posunout směrem k tomu, aby žáci a studenti byli schopní si sami shánět informace a dělat si svůj názor. Povolání, která budou v budoucnu dělat, dneska neexistují. Proto se na ně nedá připravovat klasickým způsobem, že si studenti ve škole nabiflují kvanta informací a pak to někde odříkají. Další naše silná filantropická noha je oblast exekucí. V dřívějším podnikání v rámci ePojištění.cz nebo Tarifomatu, kde jsme měli call centra a stovky zaměstnanců, jsme zažili šílené příběhy lidí, kteří kvůli původně malému dluhu ve výši stovek korun přišli třeba o bydlení. Ponořili jsme se do toho, protože v oblasti exekucí jsme jeden z nejzaostalejších států v Evropě a to je potřeba změnit. Proto tam dáváme největší část našich prostředků. Další nohou naší filantropie je efektivita státní správy. Jde nám o to, aby byla otevřená. Snažíme se bojovat proti mechanismům, které umožňují korupci. A v rámci našeho čtvrtého pilíře se nově zabýváme tím, jak zlepšit práci s půdou a jak zachovat více vody v krajině.