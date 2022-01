Úspěšná firma budoucnosti disponuje kvalitním marketingem. To je už dnes známá věc. Je to precizně nastavená strategie a marketingový mix. V době nastupující automatizace a všeobecného digitalizačního boomu však přidaná hodnota ještě ve větší míře spočívá ve správném výběru odborníků, kreativitě komunikace a vytěžení dat, opět s kreativním přesahem. Jak je zapojit do firemních procesů, aby byl marketing opravdu akcelerátorem byznysu?

Generace našich rodičů se vždycky podivuje, když měníme zaměstnavatele nebo práci po pár letech. Těžko lze ale hlubší zkušenosti získat jen v jedné firmě – byť rosteme na žebříčku pozic, chybí nám srovnání. Stále stejné pracovní prostředí pak ubíjí kreativitu. Extrémním příkladem tak jsou dnes nomádi pracující na dálku pro celou řadu zadavatelů z celého světa. Nicméně v koronavirovém pekle jsme se všichni naučili více pracovat vzdáleně. I na konzervativních úřadech či v korporacích se začaly využívat digitální nástroje na řízení práce, zadávání a sdílení úkolů. To umožnilo nahlédnout do příležitostí budoucnosti.