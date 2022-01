Kdo oznámí protiprávní jednání na pracovišti, měl být už téměř měsíc chráněn zákonem o whistleblowingu. V rozporu se směrnicí Evropské komise ale nebyl v Česku schválen v požadované lhůtě a další možnost dostane až na jaře. Firmy přesto mohou oznamovací kanály zavádět už teď. „Umožňují jim najít místa, kde jim unikají peníze, a získají příležitost dozvědět se o interních problémech dřív, než se z nich stane skandál pro média,“ říká Jan Sláma, který pod hlavičkou společnosti FaceUp Technology provozuje platformu Nenech to být (NNTB). Původně byla zaměřena na šikanu ve školách, v době koronakrize se začala zaměřovat i na firemní klienty. Podle jeho zkušeností v zemi vládne silná averze vůči oznamování nepravostí – kvůli komunistické historii, neboť tehdejší vládnoucí systém těžil z anonymních udání. „Snažíme se tyto konotace rozptýlit,“ říká Sláma.

Vnitřní oznamovací systém má mít každá firma nad 25 zaměstnanců, je jich až 30 tisíc. To je velká byznys příležitost.

Může se to tak zdát, ale já to tak nevnímám. Doufám, že se tato hranice zvýší. Směrnice umožňuje stanovit ji od padesáti zaměstnanců. Z praxe vím, že zavádění whistleblowingu dává smysl až pro firmy od 100 lidí. V menších se lidé znají, a když někdo pošle oznámení, je jasné, kdo to byl. Navíc si to tam spíš řeknou osobně. Obávám se, že pokud bude povinnost nastavená tak nízko, hrozí totéž, co se stalo zákonu o GDPR. Má na mysli dobrou věc, která slouží lidem, ale je vnímán jako byrokratické omezování.

Roste vám firemní klientela?

Roste, ale ve velkém se firmy na povinnost rozhodně nechystají. Rozhodně ne tak, jak by měly. Mnoho z nich čeká, co přinese zákon. Když jsme téměř firemní verzi začali před dvěma lety nabízet, byl tu malý zájem. V zahraničí byla poptávka na každém rohu. Aktuálně máme více než 2200 zapojených organizací a podíl firemních klientů rychle stoupá, nová poptávka přichází téměř každý den. Obchodní cyklus je tu ale dlouhý. HR manažeři to chtějí, ale trvá jim, než přesvědčí vedení. Šéfové se domnívají, že u nich ve firmě nemůže být žádný problém. Myslí si, že kdyby někdo nějaký měl, přece by za nimi přišel. Proto HR manažeři musí napřed získat kolegy. Absolutně platí, že má whistleblowing větší podporu u žen.