Na začátku 80. let se objevila první generace Audi quattro a automobilová veřejnost od té doby začala chápat výhody pohonu všech kol. Audi nebylo první, kdo vyráběl osobní benzinové auto s pohonem 4x4. Tohle prvenství se obyčejně připisuje nizozemským bratrům Spykerovým a jejich modelu 60HP z roku 1903. A ještě o pár let dříve s pohonem všech kol začal u svých elektromobilů Ferdinand Porsche. Audi ho však dokázalo zákazníkům prodat. Třeba díky úspěchům závodního quattra v divokých podmínkách rallyových soutěží.

Technici od 80. let pracovali na zdokonalení systému pohonu všech kol. Přišly samosvorné diferenciály i nejrůznější typy mezinápravových spojek, které se snažily optimálně rozdělovat hnací sílu mezi přední a zadní kola. Nejznámější je v tomto směru systém Haldex, který dostal pohon všech kol i do Octavie, Superbu a dalších škodovek. Z pohonu 4x4 se za posledních čtyřicet let se stal zejména mezi drahými prémiovými vozy standard a většinu svých aut jako čtyřkolky již neprodává jen Audi, ale i BMW a Mercedes. Pomáhá tomu i móda SUV. Zákazníci chtějí jistotu trakce za každých podmínek. S elektromobily se inženýrům přitom otvírají nové možnosti, jak jim jejich přání splnit, ještě vylepšit jízdní vlastnosti a přitom se zbavit jedné z největších nevýhod konvenčních systémů, vyšší spotřeby.