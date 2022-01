1. Vláda chce úspory, ale i dálnice a nové zbraně

Foto: Drahoslav Ramik

Prioritou programového prohlášení koaliční vlády premiéra Petra Fialy je ekonomika. K ozdravení veřejných financí směřuje závazek plnit opět maastrichtská kritéria, tedy stlačit rozpočtový deficit pod tři procenta HDP. Jasné však není, zda jde o závazek pro celé čtyřleté období, nebo zda kabinet bude postupovat rychleji. Pro první možnost svědčí slib nezvyšovat daně a naopak zvyšovat slevu na poplatníky, tedy částku, která se každý měsíc odečítá z vyměřené daně. Současně se mají zavést daňové prázdniny, tedy úlevy pro rodiny se třemi a více dětmi.

Vyšší výdaje státu přitom představuje slib dobudovat chybějící dopravní infrastrukturu, tedy rozšířit do roku 2025 dálniční síť o 200 kilometrů a pokročit při dostavbě Pražského okruhu a dálnic D35 a D1.

Nové náklady může přinést i důchodová reforma. Penze by se nově měla skládat ze tří složek. Ta základní by se měla zvýšit a pomoci budoucím důchodcům k důstojnému životu ve stáří. Zásluhovou složku určí odvody a počet vychovaných dětí, dobrovolná by měla dostat podobu státního nebo veřejnoprávního fondu.

Firmám by měla usnadnit byznys možnost vést účetnictví v eurech. Vláda také hodlá podpořit dlouhodobý provoz existujících jaderných bloků a stavbu nového reaktoru v Dukovanech – podmínkou je neúčast ruských a čínských firem na tomto projektu.

Pokud jde o zdravotnictví, plánuje kabinet dobrovolné připojištění, například při onkologických vyšetřeních bez předchozího doporučení lékaře nebo v případě léčby, na kterou si lidé stejně připlácejí.