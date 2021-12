Úmrtní list elektronické evidence tržeb nevystavili vítězové voleb. Jsou už jen smutečními hosty. To podstatné zvládla Alena Schillerová ještě z jara loňského roku. Odůvodněním, že je třeba odstávkou EET ulehčit drobným podnikatelům v pandemii život, vyslala jasnou zprávu. Bez nepopulární povinnosti se obejdeme a v těžké chvíli nestojí za politický kapitál.

Co nám ukázaly necelé dva roky bez EET? Reálný fiskální přínos fungování EET byl změřitelný jen za cenu provařených statistických kouzel a ani efekt jejího konce exaktně nezjistíme. Platí to tím spíše, že se maloobchod skokově posunul z kamenných obchodů do e‑shopů. Na ústupu je hotovost a tržby hrazené platebními kartami se zatajit nedají. Náklady EET se dají spočítat celkem přesně jen u finanční správy. U obchodníků už je to mnohem složitější. Mnozí náklady na provoz elektronických pokladen akceptovali jako přínos, protože to jejich provozovny zmodernizovalo, zbavilo chaosu a rozkrádání.