Peníze, s nimiž původně měla počítat domácí filmová kultura a s ní spojený byznys, zejména tvůrci seriálů a kreslených filmů, mizí pro příští léta v nedohlednu. O stovky milionů korun je připravila neschopnost české legislativy uvést v život příslušnou evropskou směrnici. Mělo jít o odvody globálních gigantů poskytujících VOD služby, tedy videa na vyžádání, jako jsou Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney+ nebo Apple.

Tyto povinné odvody až do výše 20 procent z tržeb mají být jakousi náhradou za daně, které tyto společnosti v Česku neplatí. Jenže domácí legislativa ani tři roky po vydání směrnici nezohlednila a odvody dosud nevymáhá. Měly by se objevit v připravovaném zákoně o službách platforem pro sdílení videonahrávek. Podle předběžných plánů z doby vlády Andreje Babiše by měl být schválen teprve během roku 2023.