1. Američtí ropní obři oznámí hospodářské výsledky

Kdo by počátkem letošního roku koupil akcie ropné společnosti Chevron, zhodnotil by svou investici zhruba o třetinu. Akcie jiné americké ropné firmy ExxonMobil za tu samou dobu vylétly dokonce o polovinu. Americkým těžařům ropy se po tragickém loňském roce (ExxonMobil se propadl do ztráty 22,4 miliardy a Chevron 5,5 miliardy dolarů) letos daří. Jestli bude tento trend pokračovat, naznačí hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí, které obě společnosti zveřejní v pátek 29. října.