Drobné zásilky z Číny a dalších mimoevropských zemí v ceně do 22 eur, tedy 560 korun, zdraží. Novela zákona o dani z přidané hodnoty od letošního října zrušila dosavadní osvobození těchto internetových nákupů od placení DPH. Navíc přináší pro zákazníka nepříjemnou administrativu v podobě vyřízení celní deklarace. Přesto nejde o krok, který by tyto obchody podlomil: DPH ve výši 21 procent se sice do koncové ceny zboží promítne vždy, avšak byrokracie kolem celní deklarace může odpadnout. Byznys si už totiž našel cestu.

„Česká pošta uzavřela smlouvy s e‑shopy AliExpress a Wish, které si v Česku zřídily sklady. Zásilky se sice o něco zdraží, protože tyto firmy budou odvádět z dodávaného zboží DPH, nicméně celní deklarace v tomto případě pro zákazníka odpadá,“ řekl týdeníku Ekonom tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík. AliExpress je dcerou čínské společnosti Alibaba a také americký Wish nabízí převážně čínské zboží.

Služby České pošty, stejně jako jiných expresních zasilatelských firem, mohou kupující využít i v případě, že budou dál objednávat zboží přímo z třetích zemí, protože uvedené společnosti za poplatek vyřídí poměrně složitou celní deklaraci. Pokud České poště (která doručuje 90 procent drobných zásilek) poskytne potřebná data, přijde zprostředkování na 97 korun. V případě, že „pošťáci“ musí informace dohledávat sami, třeba včetně zařazení zboží do celního sazebníku, napočítají si 150 korun. Ochranný kryt na mobil, který zatím včetně poštovného přišel na stovku, tak vyjde na více než dvojnásobek.