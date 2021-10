Podle fotek na webu to vypadá na krásnou dovolenou. V prosvětlených prvorepublikových vilách Neo Centra ale během několikatýdenního pobytu zažívají návštěvníci setkání se svými nejtemnějšími hlubinami. Poprvé po dlouhé době zde vystřízliví a začnou naplno cítit to, co chtěli upozadit přemírou alkoholu, léků či kokainu. Začít zde nový život sem přicházejí topmanažeři, politici, umělci i sportovci. Odchází odtud s plánem, jak znovu nespadnout do závislosti. Někteří z nich už se ale zpátky do práce nevrátí. „Vrátit se tam nemohou, pokud chtějí abstinovat. Protože právě na pracovišti si svoji závislost vytvořili. Ještě u nás si zařizují nové kanceláře,“ říká adiktolog Aleš Kuda, který detoxikační vily i ambulantní péči pod hlavičkou Neo Centrum vede.

Čím trpí topmanažeři, kteří si k vám přicházejí na pobyty?