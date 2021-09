Když projdou výběrovým řízením, dostanou dokument se shrnutím, jak si vedli, i srovnání s ostatními kandidáty. Pokud nevyhráli, může být součástí tohoto dokumentu i nabídka jiné pozice, pro kterou firma v současné době hledá kandidáty a pro niž mají potřebné kompetence. Tak komplexní zpětnou vazbu během náboru zaměstnanců, jakou má nyní UniCredit Bank, dává jen málo českých zaměstnavatelů. Odmítání nehodících se kandidátů v Česku většinou provází mlčení či pár nic nevysvětlujících vět. Kandidáti jsou za to na firmy často naštvaní.

I když by personalisté adresnou a konkrétní zpětnou vazbu dávat chtěli, nestíhají to a chybí jim k tomu i celkový přehled o náboru a všech jeho fázích. Nejčastěji si firmy nábor organizují nekomplexně – agendu mají roztříštěnou v excelových tabulkách, kalendářích a e‑mailech. Data do Excelu vypisují ručně a v momentě přijímání kandidáta je pak znovu ručně přepisují do personálních systémů. Nábor se ovšem dá automatizovat – v náborových systémech nazývaných ATS systémy (z anglického applicant tracking system). Nemusí stát ani tisíc korun za měsíc a dokážou ušetřit pracovníkům HR oddělení i několik hodin za týden či několik dní v měsíci. Umožňují mít vše na jednom místě přístupném všem zúčastněným – databázi kandidátů, kteří se kdy hlásili, i všechnu komunikaci s nimi. Systémy hlídají termíny a díky přednastaveným šablonám umí na pár kliknutí automaticky a personalizovaně komunikovat s kandidáty, stejně jako vytvářet dokumenty a zprávy, které dostávají kandidáti na práci v UniCredit Bank. Dokážou i vyčíslit, kolik celý nábor vlastně stojí a jak se vyvíjí jeho efektivita. ATS systémy jsou obdobou takzvaných CRM systémů, které pro správu zákazníků používají v obchodních odděleních běžně už dvacet let. V českých firmách se ale teprve začínají objevovat. Má je několik stovek společností.