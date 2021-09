Na rozhovor se Milan Kratina, zakladatel a spolumajitel developerské investiční skupiny Accolade, přibelhá o berlích. „Zpřetrhané vazy v koleni a utržený meniskus. To víte, fotbal,“ prohlásí a za pomoci skleniček ukazuje rozestavení hráčů, při kterém se zranil. Fotbal je jeho životní koníček, miluje ho pro neskutečnou variabilitu, s jakou lze řešit každou situaci.

Dost možná mu tahle záliba v kombinování různých variant řešení a odvaha nebát se „pustit do hry“ pomohly i v byznysu. V podstatě z ničeho dokázal vybudovat neobyčejně rychle rostoucí společnost, která aktuálně spravuje portfolio o hodnotě 22 miliard korun. Jak ale sám neváhá přiznat, nedokázal by toho dosáhnout nebýt obrovské porce štěstí. Třeba i v době pandemie, která jeho byznys nesrazila, ale naopak jej postrčila vzhůru. A možná by mohl být ještě výš a dál, jak ale tvrdí, byrokracie v Česku svazuje a brzdí celou ekonomiku i jednotlivé firmy.

Jak pandemie proměnila trh průmyslových nemovitostí?

Pandemie pouze zrychlila trendy, které už probíhaly. Odpověď na to, co je ten zásadní faktor, který trh proměnil, je jednoduchá: Amazon.com. Podívejte se do Spojených států, tam byly průmyslové nemovitosti nejdražším aktivem už před pandemií. Proč? Protože Amazon a e‑commerce obecně proměňuje budoucnost nakupování a protože lidé strašně rádi investují do budoucnosti. A cítí, že právě v halách ta budoucnost je. Pandemie tento trend určitě akcelerovala a pak dokázala ještě jedno. Změnila pohled lidí na zásobování. Dřív ty sklady Kauflandu a Billy v kraji Josefa Lady u Hrusic nad Prahou nebyly vnímány zrovna pozitivně. Když ale přišla pandemie, tak i díky těmto skladům nikomu nic nechybělo. Zásobování fungovalo perfektně. Ty haly a kamiony na dálničních sjezdech sice lidé pořád asi nemají moc rádi, ale myslím, že už uznali, jak mimořádně funkční jsou.

Jak moc poptávku po skladech ovlivnilo, že si mnoho firem v pandemii uvědomilo, jak křehké jsou dodavatelské řetězce a že není od věci mít větší skladové zásoby?