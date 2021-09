Avast před pár lety koupil AVG, aby se nyní spojil s americkou konkurencí NortonLifeLock. Dvě tradiční české kyberbezpečnostní značky už budou fungovat pouze v rámci produktových názvů pod deštníkem nové společnosti, byť do velké míry české. Nabízí se proto otázka, kde je nová generace následovníků? Pro její nalezení je třeba se vypravit mimo Prahu. V Brně a Ústí nad Labem se rozjíždí dvě zajímavé společnosti, jež by do světového kybernetického byznysu v budoucnu mohly promluvit.

Nejdříve zastávka na Moravě. V roce 2016 se v polorozpadlém areálu bývalé textilky poblíž brněnského hlavního nádraží začala scházet šestice absolventů Masarykovy univerzity. Šlo už o třicátníky, kteří si prošli firmami jako IBM, Siemens nebo Red Hat, takže stihli nasbírat zkušenosti. A to nejen v IT, ale také v ekonomii nebo právu. Tato šestice založila start‑up jménem Whalebone, kterému se za pět let činnosti podařilo dobře rozjet.