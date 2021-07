Na inzeráty, na které dříve odpovídalo dvě stě lidí, se jich dnes hlásí pouze desítky. A na které odpovídaly desítky lidí, se hlásí už jen pár jedinců. Jak si stěžují takřka všichni zaměstnavatelé oslovení Ekonomem, odezva na pracovní inzeráty je ještě horší než v „předcovidovém“ roce 2019. Potvrdil to už jarní průzkum společnosti LMC provozující portály Jobs.cz a Práce.cz. Pro zaměstnavatele z toho plyne jediná zpráva: jestliže chtějí nové lidi přilákat, musí zásadně vylepšit svůj HR marketing. Ten má do světa dostat zprávu, že je firma skvělý zaměstnavatel, jinak řečeno má mezi svými pracovníky dobrou pověst.

Tak nehmatatelná věc, jako je pověst, se tvoří celá léta a je výsledkem spokojenosti zaměstnanců, kterou pak marketingové aktivity dotvářejí a přenášejí do světa. Firmy do HR marketingu investují podle velikosti i desítky milionů korun. Běžná částka u středně velkého podniku je od půl milionu do milionu korun. Podobná propagace se ale dá dělat vlastně úplně zadarmo, protože dobrá pověst se šíří sama. Týdeník Ekonom se s experty na HR marketing podíval na jeho slabá místa, tedy kde české firmy v náborových aktivitách dělají nejčastěji chyby, a přichází tak o kandidáty ochotné se k nim hlásit.

Lže se a zkresluje