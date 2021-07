Zhruba 156 miliard ko­run. O tolik peněz může Česko přijít kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Když Evropská komise tento týden schválila český Národní plán obnovy, otevřela tím Česku cestu v přepočtu zhruba k 180 miliardám korun dotací z mimořádného krizového fondu Evrop­ské unie. Třináct procent ze zmíněné sumy (tedy zhruba 24 miliard korun) má Česko v zásadě jisté. Evropská komise je vyplatí bez dalších podmínek zanedlouho po konci prázdnin, v okamžiku, kdy budou všechny členské státy souhlasit se všemi národními plány obnovy, které jednotlivé vlády předkládají.

U zbytku peněz už to ale tak jednoduché nebude. České úřady budou muset dodržet kritéria stanovená pro ochranu peněz EU před střetem zájmů. Ten největší má přitom samotný český premiér. Tvrdí to alespoň unijní orgány, které v letos zveřejněném auditu dospěly k závěru, že úřady v Česku systémový problém se střetem zájmů Andreje Babiše prostě neřeší.

Konkrétně jde o to, že podle auditorů sice český premiér vložil holding Agrofert do svěřenských fondů, ve skutečnosti jej ale stále ovládá. Komise proto nehodlá firmám z této skupiny vyplácet dotace ze strukturálních fondů. A rozhodně jim nebude chtít vyplácet ani dotace z mimořádného krizového fondu Evropské unie. Pokud Česko problém se střetem zájmů vlastního premiéra do poloviny příštího roku nenapraví, žádné peníze k nám z Evropy nakonec přitéct nemusí.

Od českého premiéra bychom se pak velmi pravděpodobně dozvěděli něco o „zlém Bruselu“. Ale ruku na srdce, vy byste poslali peníze na renovaci poničeného města, kdybyste měli vážné podezření, že je starosta může „odklonit“ do své stavební firmičky? Asi těžko.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.