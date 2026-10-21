Dva hlasy pro osmnáctileté, volební právo pro děti, nebo dokonce zákaz hlasování seniorům. Až tak daleko zacházejí někteří akademici v úvahách o tom, jak by se demokracie měla vyrovnat se stárnutím společnosti. Důvod? Obavy z negativních dopadů gerontokracie neboli vlády starých.
Gerontokracie má dvě podoby. Tou viditelnější jsou stárnoucí politici u moci. Tou méně nápadnou je rostoucí politický vliv starších voličů. Někteří ekonomové a politologové varují, že může vést k upřednostňování důchodů a současné životní úrovně před dlouhodobou hospodářskou prosperitou. Znamená ale stárnutí voličů skutečně ohrožení hospodářské prosperity, nebo jsou obavy z gerontokracie přehnané? A lze případnou generační nerovnováhu napravit, aniž bychom narušili samotné principy demokracie?
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.