Evropský průmysl hledá cestu, jak obstát proti americké a čínské konkurenci. Potýká se s drahými energiemi a zároveň vstupuje do éry, v níž výrobu proměňuje umělá inteligence. Francouzský ekonom Didier Borowski, vedoucí výzkumu makroekonomické politiky ve skupině Amundi, přesto vidí pro Evropu příležitosti. Musí však dokázat nové technologie využít, posílit energetickou nezávislost a rozhýbat investice. Německo podle něj potřebuje nový průmyslový model, Francii brzdí dluh a „tunel nejistoty“.

Umělou inteligenci označujete za motor nové průmyslové revoluce, která táhne americkou ekonomiku. Evropa však zatím podobný boom nezažívá. Co se stane s evropskými firmami, které AI do svých výrobních procesů nezapojí?

To je jednoduché. Zaniknou. Pokud ji nevyužijí ony, využije ji konkurence. Bude mít nižší ceny a získá větší podíl na trhu. Firma, která neudělá nic, ztratí konkurenceschopnost a s ní i poptávku. Musíme ovšem rozlišovat mezi vývojem umělé inteligence a jejím využíváním. Ve vývoji jsme od dvou obrů, USA a Číny, velmi daleko. Američané zůstanou dominantním hráčem, kterého bude vyzývat Čína. To ale neznamená, že je Evropa ztracená. Z hlediska konečného dopadu na ekonomiku záleží na tom, jak AI zapojíme do výrobních procesů. A tady je míč na naší straně hřiště.

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