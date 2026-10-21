Na pařížském autosalonu se minulý týden vedle vozů předváděla v praxi i nová pravidla světového obchodu. Evropa se ještě nedohodla, jak přesně bude zvýhodňovat výrobu na svém území, čínské automobilky už ale plánují, jak nových pravidel využijí. „Usilujeme o místní vývoj, místní výrobu i dodavatelský řetězec,“ prohlásil šéf koncernu Chery Jin Tchung-jüe. Z opatření, která mají posílit evropský průmysl, paradoxně mohou těžit i jeho čínští konkurenti.
Je to jeden z projevů širší změny. Evropská komise například navrhuje, aby na některé veřejné zakázky a dotace dosáhly jen elektromobily smontované v EU s vysokým podílem evropských součástek. Politická rozhodnutí stále častěji určují, kde podnik postaví továrnu, od koho nakoupí a do čeho investuje. Stát se vrací do ekonomiky. Vlády už nevěří, že světový trh zajistí vše potřebné i během válečných či politických konfliktů. Chtějí mít strategicky důležitou výrobu doma a jsou ochotné za ni platit. Firmám tím vznikají nové příležitosti, veřejnosti zase dlouhodobé závazky.
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