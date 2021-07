Během dvou dekád vybudoval Marek Španěl se svým obchodním partnerem Slavomírem Pavlíčkem z malé české herní firmy globálně známou společnost Bohemia Interactive. Jejich hry jako třeba Arma, DayZ nebo Ylands hrají lidé po celém světě. Jen loni se jich prodalo kolem 5,7 milionu kopií a firma utržila přes miliardu korun.

Marek Španěl už ale zdaleka není jen byznysmenem v herním průmyslu, chystá se investovat miliardy korun do nadějných českých firem s přidanou hodnotou a nedávno koupil také vydavatelství Echo Media. A z původního nadšence, který v 80. letech vnímal moderní technologie jako dveře ke svobodě, se stal člověk, jemuž v posledních letech spíš připomínají nástroj, který nás může zotročit.

V jednom z rozhovorů jste řekl, že k vyvíjení her vás přivedlo dětství strávené na Jižním Městě v Praze. Jak vás k tomu tohle betonové sídliště inspirovalo?

Je to tak, do Jižního Města jsme se odstěhovali, když mi byly tři roky, a byli jsme jedněmi z jeho prvních obyvatel. Byli jsme tři bráchové. A co se týče hraní her, tak to začíná někdy na základní škole, kdy na sídliště dorazila maringotka s herními automaty. Po škole jsme to tam chodili okukovat, protože to bylo poměrně drahé. Pár minut hraní stálo pětikorunu, což si málokdo z kluků mohl dovolit. Už tehdy mě ale hry zaujaly. Pak někdy kolem roku 1984 starší brácha Patrik ve třeťáku gymnázia vyrazil na fyzikální olympiádu. Získal nějaké ceny, a tak nám přivezl počítač, na který od prodejce dostal slevu. Doma ho připojil k černobílé televizi a kazeťáku. Chtěli jsme hrát hry, ale zjistili jsme, že žádné nebyly. Počítače nikdo neměl. Tak jsme si začali v programu Basic programovat hry sami.

Operaci Flashpoint jsem věnoval asi pět let svého života. Neměl jsem žádné jiné zájmy, ani osobní, ani pracovní.

Jaká to byla výhoda, mít v půlce osmdesátých let počítač? Ten tehdy asi jen tak někdo neměl.