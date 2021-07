Hledá-li někdo na internetu například novou lednici či myčku, reklama na nejrůznější domácí spotřebiče ho pak v internetovém prohlížeči pronásleduje ještě několik týdnů. Nejde o nic neobvyklého, prakticky každý člověk pohybující se v on-line světě se s tím pravidelně setkává. Málokdo si ovšem už všimne, jak je reklama stále více šita na míru. Že prémiové značky jsou nabízeny těm, kdo je preferují, a naopak produkty v akci těm, kteří bez slev nenakupují. K tomu ještě e-shop sám zákazníkovi během vyplňování objednávky nenápadně připomene, že mu dochází prací prášek nebo že jeho děti budou mít narozeniny. Ani nepostřehne, že vlastně ani nebyl jeho nápad nakoupit vše najednou. Z e-shopu tak odchází s dobrým pocitem, kolik toho během chvíle vyřešil.

V principu jde o to, co nejrychleji spárovat poptávku s nabídkou. Právě tím se již pět let zabývá firma DataSentics Petra Bednaříka, další z top lídrů digitální transformace, které ve spolupráci s týdeníkem Ekonom vyhlásila Asociace komunikačních agentur. Místo v žebříčku získal díky tomu, že velkým firmám pomáhá s digitální transformací.

Ze sklepa ovlivňovat svět nejde