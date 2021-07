Prázdniny a čas letních dovolených jsou tu. Pandemie covidu-19 se sice ve vyspělých zemích zdá být pomalu na ústupu, přesto i letos ovlivní způsob, jakým budeme trávit léto. V aktuálním dvojčísle Ekonomu jsme se proto podívali, jaký má koronavirus dopad na cestovní ruch ve světě i v Česku.

Projeli jsme část naší země, abychom zjistili, kde turisté zmizeli a kde jich je naopak nebývale hodně, rozebrali jsme podrobně podmínky, za nichž je možné vycestovat za hranice, a také co říkají paragrafy o právech a povinnostech firem i zaměstnanců na dovolené. Inspirovat se můžete i destinacemi, v nichž tráví své volno čeští byznysmeni a manažeři (a nemusíte se příliš bát, často nejde o nijak finančně náročné zážitky). Konečně vám přinášíme i knižní tipy na léto. To nejlepší z odborné literatury od ekonomických knih přes ty historické až třeba po psychologickou literaturu.

Koho z vás baví cestovat spíš v tom virtuálním než skutečném světě, přečtěte si rozhovor s Markem Španělem. Tenhle sympaťák spoluzaložil českou herní vývojářskou společnost Bohemia Interactive, která udělala díru do světa třeba se známou vojenskou simulací Arma. Peníze, které za více než dvě dekády fungování firmy vydělal, teď hodlá Marek Španěl investovat do nadějných českých firem, chce jim prý dát stejnou šanci, jakou měl kdysi on. Víc takových podnikatelů a v téhle zemi opravdu bude líp!

Na závěr důležité upozornění − příští číslo vyjde až 15. července.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.