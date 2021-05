Realitní fondy, umožňující zhodnocování peněz v komerčních a průmyslových nemovitostech, si v posledních letech tisíce Čechů vybraly jako relativně bezpečnou a výnosnou investici. Nyní se po více než roce pandemie ukazuje, že tyto fondy jsou i relativně odolné vůči krizím, ačkoliv výkyvy na trhu nemovitostí u mnohých snížily jejich výkonnost.

Díky těmto speciálním fondům lze kolektivně investovat do velkých nemovitostí, které by si jinak individuální investor nemohl dovolit − do logistických a nákupních center, průmyslových hal nebo skladů. Zájem v uplynulých letech rostl díky atraktivním výnosům, které v době nízkých úrokových sazeb přilákaly nejen movité jednotlivce s desítkami milionů korun, ale i drobné střadatele.