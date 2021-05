V Česku loni vzniklo kvůli pandemii koronaviru a zastavení ekonomiky nejméně firem za posledních pět let. Letos už se situace obrací − podnikatelé založili za první čtyři měsíce roku nejvíce společností od roku 2018. To naznačuje, že stoupá důvěra v oživení české ekonomiky. Analytici ale upozorňují, že po červnovém skončení ochrany firem před věřiteli může ještě nastat vlna bankrotů, a to především v sektorech, které byly nejvíce postiženy výpadkem, jako jsou pohostinství, ubytování nebo některé obchody a služby. Zvýšená dynamika zanikání a vznikání společností ale může být pro Česko přínosem v tom, že se zrychlí jeho přeměna v ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou a díky tomu se začnou i rychleji zvyšovat mzdy.

Zhoupnutí v počtu insolvencí

Minulý rok v Česku vzniklo podle analytické společnosti Dun & Bradstreet 27 038 společností s ručením omezeným a akciových společností, což je nejméně od roku 2015. Zároveň zaniklo historicky nejvíce firem. „Rok 2020 byl pro firmy zcela výjimečný. Ze dne na den se změnily podmínky, část firem nesměla podnikat vůbec nebo jen ve velmi omezeném režimu, na trhu skokově vzrostlo riziko,“ říká analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.