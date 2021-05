V pondělí v 10 hodin ráno je na chodbě Smíchovské střední průmyslové školy, kde studují budoucí informatici či pracovníci kybernetické bezpečnosti, docela rušno. Na středních školách ještě nebyla kvůli trvající pandemii prezenční výuka obnovená, tady to ale žije, nevztahují se na ně totiž pandemická školní opatření: oni tu nestudují, ale pracují. V budově školy funguje několik firem. Všechny vzešly ze studentských projektů, aktuálně jich tu působí pět. A další jsou na cestě, stačí, když je studenti dokážou obhájit před ředitelem Radkem Sáblíkem. Ten školu řídí skoro 20 let, a to − jak sám poznamenává − víc jako firmu než vzdělávací instituci. Studenty vede k tomu, aby od prvního nápadu přemýšleli nad praktickou použitelností a zobchodovatelností svých školních prací. Styl vedení školy navíc připomíná takzvané svobodné firmy, kde se řadoví členové zapojují do řízení. Na podobě a obsahu výuky se podílí jak studenti, tak absolventi. Obě skupiny si Sáblík hýčká, rekrutuje se z nich totiž ten nejlepší pedagogický personál.

Nebylo to tak ale vždy. Prvních devět let vedl Sáblík školu klasicky, v roce 2011 ovšem poprvé k jednání o strategii školy pozval vedle pedagogů také studenty. "První reakcí učitelů byl velký odpor. Chodila nám jedna stížnost za druhou a já se o to víc zatvrdil, že ve změnách nepolevím," vzpomíná ředitel.