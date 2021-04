Zapojení Ruska do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích bude otřásat českou politikou i ekonomikou ještě hodně dlouho. Daleko větší bude ale dopad na politickou než na ekonomickou scénu.

Z ekonomického hlediska je přirozeně důležité, že Rosatom bude vyloučen z tendru na dostavbu Dukovan, jinak by se ale celý skandál neměl do naší ekonomiky nijak výrazně propsat. Dokonce ani v případě unijních sankcí zavedených proti Rusku. Stačí se podívat na statistiku vývoje českého exportu v loňském roce. Do Ruska jej směřovalo 2,4 procenta. Do zemí Evropské unie 79,6 procenta. Naše země patří na Západ.

Své o tom ví i český podnikatel Jan Bednář, který už v 17 letech odešel studovat do Spojených států. Nakonec založil logistickou firmu ShipMonk, která z něj udělala miliardáře. Jak se mu povedlo na zelené louce vybudovat jednu z nejrychleji rostoucích firem v USA, si můžete přečíst v našem hlavním rozhovoru.

V Ekonomu najdete i spoustu dalšího kvalitního čtení. Třeba profil před pár dny zesnulého Bernieho Madoffa. Tenhle pravděpodobně největší podvodník v historii USA dokázal během let ukrást velkým bankám, celebritám, charitativním organizacím, ale i drobným střadatelům těžko uvěřitelných 20 mi­liard dolarů.

Píšeme i o nečekaně rychlém oživení globální ekonomiky ze zlého koronavirového snu a také o tom, jakých největších chyb se v pandemii dopustila podle ekonomů vláda Andreje Babiše.

Všem, kteří ještě letos nevyplnili daňové přiznání, je pak určena naše příloha, která vás tímhle labyrintem provede a zároveň vám dá přehled toho nejdůležitějšího, co souvisí s daní z příjmů fyzických osob.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.