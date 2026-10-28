Čínská auta už mají 6,3 procenta českého trhu
Prodej nových osobních aut čínské výroby v Česku za první tři čtvrtletí meziročně vzrostl o 83 procent na 11 706 vozů. Čínská auta tak představovala 6,3 procenta všech nově registrovaných osobních vozů. Celý trh přitom vzrostl jen o 2,4 procenta na 186 770 aut.
Nejprodávanější čínskou značkou je letos Jaecoo/Omoda se 4060 registracemi. S více než 2500 prodanými vozy následuje MG. Třetí je značka Chery s více než 1100 registracemi. Podle expertů zákazníky láká především poměr ceny a výbavy. Část registrací ale připadá na dealery a firemní vozy, takže statistiky mohou skutečný zájem spotřebitelů nadhodnocovat. Podle poradce Petra Knapa by čínské značky mohly do tří let získat na českém trhu podíl osm až 12 procent.
PPF zvýšila zisk o 157 procent
Investiční skupině PPF stoupl v prvním pololetí čistý zisk meziročně o 157 procent na 834 milionů eur, tedy zhruba 20,3 miliardy korun. K výsledkům přispěly zejména telekomunikace a finanční služby. Čistý zisk finančních služeb se téměř zpětinásobil na 301 milionů eur. Telekomunikační divize zvýšila zisk EBITDA na 1,12 miliardy eur z jedné miliardy eur před rokem. K rekordnímu výsledku přispěla také strojírenská skupina Škoda Group, jejíž čistý zisk vzrostl na 60 milionů eur z loňských pěti milionů eur.
Výsledek za celý letošní rok výrazně ovlivní také prodej podílu v polské logistické společnosti InPost. Už teď to tedy vypadá, že by zisk skupiny mohl letos překonat miliardu eur. PPF transakci dokončila 30. září a za svůj 28,76procentní podíl získala 2,243 miliardy eur, tedy zhruba 55 miliard korun. Část výnosu ve výši 692 milionů eur použila na splacení úvěru, který si vzala na akvizici podílu v InPostu v roce 2024. PPF podniká ve 25 zemích a zaměstnává přibližně 37 tisíc lidí. Sídlo skupiny se letos v dubnu přesunulo z Nizozemska do České republiky.
Musk chce rozdat akcie dětem
Miliardář Elon Musk slíbil, že příští rok daruje každému dítěti v USA jednu akcii společnosti SpaceX. Ta se vedle kosmických technologií angažuje také v umělé inteligenci prostřednictvím firmy xAI. Při ceně 146 dolarů za akcii a zhruba 73 milionech amerických dětí by hodnota daru dosáhla 10,7 miliardy dolarů. Musk ale neupřesnil, kdo bude mít na dar nárok ani jak ho uskuteční. Není jasné ani to, zda budou děti moci akcie prodat, nebo je budou muset držet na účtu do dosažení určitého věku. Získaly by totiž vlastnický podíl ve firmě, jehož hodnota může růst i klesat, nikoli hotovost.
Muskův slib navazuje na plán společnosti Anthropic, která vyvíjí AI asistenta Claude. Ta chce vložit nejméně pět procent svých akcií do fondu na veřejně prospěšné projekty, mimo jiné na pomoc lidem, jejichž práci ohrozí umělá inteligence. Musk na tento záměr na síti X reagoval návrhem, aby Anthropic převedl akcie přímo na veřejnost. Následně přišel s vlastním plánem na rozdání akcií SpaceX.
Ztrátová pošta v zisku nejdřív za dva roky
Česká pošta loni hospodařila se ztrátou kolem dvou miliard korun. Největší problém představují balíkové služby, které skončily v minusu 2,5 miliardy korun. Objem zásilek v základních poštovních službách se navíc za posledních pět let propadl o 57 procent. Stát poště navíc za posledních deset let neuhradil ztrátu ze základních služeb ve výši 6,1 miliardy korun. Nový generální ředitel Richard Hodul chce podnik vrátit do zisku v roce 2028. Transformace má zlepšit hospodářský výsledek o pět až šest miliard korun, zhruba čtyři miliardy má přinést stabilizace provozu a jednu až dvě miliardy nové služby. Pošta chce zároveň zachovat síť téměř 3000 poboček, z toho asi 1200 pošt Partner. Balíková divize Balíkovna, o jejímž prodeji uvažovalo předchozí vedení, zůstane součástí pošty. Prodej nemovitostí včetně hlavní pošty v Jindřišské ulici pošta zastavila. Plán tak počítá s výrazným obratem hospodaření, přestože tradiční poštovní služby dlouhodobě ztrácejí na významu.
Příjmy z prostituce podléhají zdanění
Příjmy z dobrovolně vykonávané prostituce podléhají dani stejně jako výnosy z jiných samostatně výdělečných činností. Průlomový právní názor Nejvyššího správního soudu (NSS) teď potvrdil Ústavní soud (ÚS), který odmítl dvě ústavní stížnosti ženy, jíž finanční úřady zpětně vyměřily daň za roky 2013 a 2014. V obou případech přesáhla 900 tisíc korun. Zdanění podle soudu neznamená, že stát danou činnost morálně schvaluje. Soudy se případem zabývaly několik let, nyní je definitivně uzavřen.
„Daňové právo je založeno na principu ekonomické podstaty. Zdaňuje se reálný ekonomický výnos a přírůstek na majetku, nikoliv právní či morální čistota titulu, na jehož základě byl získán. Zdanění není morální schválení ani státní akreditace dané činnosti,“ uvedl Ústavní soud v jednom z usnesení, které připravil soudce zpravodaj Jiří Přibáň.
Žena ve stížnosti namítala, že zdaněním prostituce se stát sám stává kuplířem. Dobrovolné poskytování sexuálních služeb za úplatu totiž v Česku není trestným činem, zatímco kuplířství trestné je. Podle ÚS však stát zdaněním neusiluje o obohacování se na cizí práci. Jeho cílem je spravedlivé rozdělení daňového břemene a regulace trhu.
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