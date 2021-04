Zaměstnanců je v České republice okolo pěti milionů, proto je třeba příjmům ze zaměstnání věnovat patřičnou pozornost. Pokud budeme hledat příslušnou úpravu v zákoně o daních z příjmů, mějme na paměti, že zákon nehovoří o příjmech ze zaměstnání, nýbrž o příjmech ze závislé činnosti. Proč? Protože pod příjmy ze závislé činnosti řadíme nejen příjmy ze zaměstnání (tedy z klasického pracovního poměru), ale také odměny za výkon funkce (například odměna jednatele společnosti s ručením omezeným, odměna předsedy družstva), funkční požitky, které představují například platby starostů či poslanců, a mnohé další příjmy.

Příjmy ze zaměstnání jsou v průběhu roku zdaňovány zaměstnavatelem, k zaměstnanci se tak dostávají peníze v čisté výši. To v mnoha případech zbavuje poplatníka povinnosti podat přiznání k dani z příjmů, ve kterém by musel příjmy ze zaměstnání zdaňovat. Daňové přiznání tak není povinen podat poplatník, který měl příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele anebo postupně od více zaměstnavatelů, a to za předpokladu, že u všech z nich podepsal prohlášení poplatníka k dani z příjmů.