Státní rozpočet se propadá do deficitu − za první tři měsíce letošního roku výdaje převyšují příjmy o 125 miliard korun a do konce roku se tento rozdíl může vyšplhat na půl bilionu korun. Podle resortu financí zatím není důvod k panice, protože zlepšení přinese oživení ekonomiky až ve chvíli, kdy zabere vakcinace. Ekonomové i podnikatelé ovšem tvrdí, že se rozpočet nepropadá jen vinou covidu, ale i předvolebního rozhazování. Volají proto po škrtech a začínají − i když neradi − připouštět zvyšování daní.

O něm, vedle zmrazení platů ve státní správě, mluví i ministryně financí Alena Schillerová. A razantněji šéfka Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Ta navrhuje opětovné zvýšení nedávno snížené daně z příjmů fyzických osob a zvýšení spotřební daně u piva. K tomu radí zastavit zvyšování učitelských platů.

Rozpočtová eroze

Ministerstvo financí u rozpočtu počítá se scénářem, kdy zhruba v polovině tohoto roku dojde díky postupující vakcinaci k postupnému rozvolnění vládních opatření a otevření ekonomiky. Tomu také podle vyjádření resortu pro Ekonom odpovídá nastavení příjmové a výdajové strany státního rozpočtu. Prozatím je podle ministryně Schillerové nutné vycházet z toho, že se lidé kvůli covidu dostali do sociální nejistoty. A že jedním z úkolů státu je jim za takové situace pomáhat. "To také děláme a lijeme peníze do ekonomiky. Proto jsem se schodkem smířená a neděsí mě," říká navzdory svým úvahám o vyšších daních a zmrazených platech.