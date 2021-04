Do voleb zbývá půl roku, a tak je namístě se ptát, jak bude vypadat nová vláda. Už proto, že před ní bude stát obtížný úkol: navrátit Česko do normálu. To z běžného fungování vychýlila nečekaně dlouhá covidová epidemie, která utlumila ekonomiku, rozdělila společnost a proměnila politiku.

Pokud jde o samotnou politiku, tak ještě po první covidové vlně se zdálo být neotřesitelné postavení Andreje Babiše. Málokdo by se loni v létě vsadil, že další čtyři roky už nebude premiérem. Jenomže druhé vzedmutí epidemie, které zřejmě ještě několik měsíců potrvá, původní předpoklady rozmetalo. ANO 2011 by už mohl od volební porážky zachránit jen zázrak v podobě bleskového proočkování populace − a ten pravděpodobný není.