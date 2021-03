Cestovní kanceláře za sebou mají v důsledku covidové pandemie nejhorší rok − loni tržby za jejich zájezdy meziročně propadly z 31 miliard na pouhých pět miliard korun. A prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáš Prouza tvrdí, že prozatím je letošní situace pro cestovní ruch ještě komplikovanější než loni. "Na letní sezonu jsou prodeje zájezdů minimální, lidé vyčkávají, jaká bude situace," tvrdí. Protože klienti váhají, cestovní kanceláře nevědí, jak velká bude poptávka po jejich službách, tedy jaké mají pro své klienty nasmlouvat ubytovací a přepravní kapacity. A často vlastně ani nemají peníze, aby za ně zaplatily zálohy. Navíc je tíží povinnost vypořádat poukazy za čtyři miliardy korun, které loni vydaly svým zákazníkům za neuskutečněné zájezdy.

Propad pokračuje

Největším problémem je propad tržeb. "Za říjen až prosinec 2020 se naše prodeje snížily o 50 procent, od začátku roku dosahují poklesy až 75 procent v porovnání s dobou před covidem," říká Blanka Hrubá, výkonná ředitelka cestovní kanceláře Travel Family, specializované na zájezdy do Chorvatska, Řecka a na Kypr.

Podobně Čedok, který doma patří do čtveřice největších cestovek, je zatím na čtvrtinových prodejích. "Naším letošním cílem je v porovnání s rokem 2019 dosáhnout 60 procent tržeb," řekla Ekonomu tisková mluvčí společnosti Eva Němečková. Čedoku se sice i v době lockdownu podařilo znásobit počet lidí, které vozí do exotických destinací, do Egypta, na Kanárské ostrovy či Madeiru. "To ale ztrátu jen snižuje, jedna produktová řada nenahradí deset jiných," vysvětluje Němečková.

Rovněž Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) upozorňuje, že se zájezdy zdaleka nenakupují s takovým předstihem jako dřív. "Zákazníci nevědí, co bude, a předprodeje dovolených, v nichž se do března tradičně prodávala třetina zájezdů na léto, tím jsou silně narušeny," řekla Ekonomu výkonná ředitelka asociace Tereza Picková.

Rizikové poukazy

S trvající nejistotou, jak se povede letní sezona, vyvstává cestovkám další hrozba: povinnost vypořádat poukazy, které loni poskytly klientům za neuskutečněné zájezdy. Podle České asociace pojišťoven jde o 2,8 miliardy korun u poukazů vydaných podle zákona. A o další miliardu za ty, které cestovní kanceláře vydávaly ještě před schválením příslušné legislativy. Výše vystavených poukazů je u každé kanceláře jiná. Některé z nich této možnosti vůbec nevyužily, jiné na ně převedly většinu vybraných záloh. "V portfoliu klientů Generali České pojišťovny se podíl poukazů pohybuje kolem 40 procent z veškerých záloh," odhaduje Klára Vacková, senior manažerka pojištění speciálních rizik.

V Čedoku v této věci zásadní problém nevidí. Přibližně čtvrtina jeho klientů, kteří nyní rezervují dovolené, uplatňuje poukazy, jež v minulém roce obdržela. "Vnímáme dokonce zájem použít je na nákup zimní dovolené 2021/22," dodává Eva Němečková.

Některé cestovky už peníze za neuskutečněné zájezdy vrátily. Kancelář Valaška, která je jedním z největších českých operátorů v Chorvatsku, původně měla poukazů za 25 milionů korun. Teď už jen za milion. Menším společnostem se to ovšem tolik nedaří. "V případě, že se cestovním kancelářím nedostane speciální podpory od státu, dá se očekávat velký problém počátkem září, dokdy je třeba vouchery vyplatit," říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Část cestovních kanceláří navíc očekává boj o ubytovací kapacity. Hlavně v Chorvatsku, kam nyní na rozdíl od předcovidové doby už druhý rok míří majetnější klientela z celé Evropy. "Kdo dá majitelům apartmánů první zálohu, ten vyhraje," říká Miroslav Hořanský, majitel zmíněné kanceláře Valaška. Podle výkonné ředitelky AČCKA Terezy Pickové podobný problém nastal již loni a české cestovky se s ním dokázaly vyrovnat. "Některé z nich mohou na zálohy použít peníze, které jim hoteliéři loni zadrželi," říká. Hořanský ale tvrdí, že zahraniční cestovky se silným kapitálem budou mít výhodu a zajistí si lepší lokality.

Prořídlí uchazeči o zájezdy se začínají dělit na dvě skupiny. Jedni již nakupují, hlavně rodiny s dětmi. I proto, že nově mohou měnit či rušit zájezdy do 30 dní před odjezdem bez ztráty peněz. Druhou skupinou pak jsou ti, kteří váhají a míní dovolenou kupovat třeba jen dva dny před odjezdem. A ti převažují.

Nedostatek klientů a jejich váhavost zatím nedovolují, aby zájezdy do zahraničí podražovaly. "Cena je důležité kritérium při výběru dovolené a v porovnání s loňským rokem jsou u našich letních zájezdů stejné, nebo dokonce nižší," vysvětluje mluvčí Čedoku Eva Němečková. Podle Miroslava Hořanského z kanceláře Valaška ale letošní ceny mají jasné limity dané požadavky hoteliérů. "Například Chorvaté zlevňovat ubytování rozhodně nechtějí, raději otevřou méně kapacit, jen aby udrželi ceny," tvrdí podnikatel.

I tak cestovky musí brát v úvahu, že část klientely, penzisté a ti, kteří se obávají o své zdraví nebo jen komplikací na hranicích, dají nakonec přednost rekreaci v Česku.

Pomůže pas?

Cesty za hranice má usnadnit evropský očkovací pas. Na jeho obrysech se dohodla Evropské komise, teď ho ještě musí odsouhlasit i unijní státy. Měl by obsahovat informace dokládající, zda jeho nositel covid již prodělal, byl proti němu očkován nebo zda má alespoň negativní PCR či antigenní test. Přičemž každé ze tří kritérií má stejnou váhu.

Zástupci českých cestovních kanceláří se však ani neshodnou, zda zlepšení přinese. Podle prezidenta Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Romana Škrabánka je předpokladem pro restart odvětví. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež v něm ale vidí jen byrokracii. A argumentuje, že se očkování do léta nestihne a lidé − stejně jako nyní − se budou muset prokazovat negativními testy. "Cestovní kanceláře volají hlavně po tom, aby byla nastavena jednotná pravidla, která nebudou pro lidi restriktivní víc, než je potřeba," tvrdí. Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza za klíčové pokládá, aby se spolu s pasem dohodla i cestovní pravidla do začátku června. "Pokud se tak nestane, tak si oblíbené jižní destinace stanoví vlastní pravidla a ve snaze přitáhnout turisty mohou rozjet soutěž o co nejvolnější režim. To by bylo nebezpečné," varuje.