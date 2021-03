Po studiích práv a několikaleté praxi v advokátní kanceláři se Vojtěch Vaněk rozhodl, že se bude věnovat tomu, co ho baví. A kariéru právníka vyměnil za programování webových stránek. Podobných příběhů, kdy lidé mění směr kariéry a vstupují do oboru informačních technologií, je mnoho. Téměř každému IT personalistovi prošel výběrovým řízením někdo z původně jiného odvětví, jsou to řidiči kamionu, horníci, účetní, ba i třeba patologové. A tyto přesuny budou čím dál častější. Už před pandemií chyběli kandidáti pro IT pozice, nyní se jejich nedostatek dále prohlubuje. Řada firem totiž musela kvůli pandemii posílit svá IT oddělení. Narychlo se zaváděly nové informační systémy, rozšiřovaly e-shopy či posilovaly sítě, aby zvládly přechod lidí na home office. Jak vyřešit nedostatek lidí v IT?

Česko je spíš sídlo než velmoc IT

Na českém trhu je podle odhadů personalistů potřeba tisíců IT pracovníků všech pokročilostí. "Poptávka po nich byla vždy vysoká, teď je ale ještě vyšší. Firmy chtějí obsadit i třeba 50 pozic najednou," říká Jan Fojtů, šéf náboru personální společnosti Bridgewater, specializované na IT pozice. O rapidním nárůstu poptávky hovoří také Zdeněk Culek, marketingový ředitel společnosti Principal Engineering, která provozuje zprostředkovatelský portál pro IT zaměstnance Contractors. "V posledních letech nám roste obrat meziročně o více než 20 procent a naše konkurence je na tom velmi podobně. A to i v posledním covidovém roce," zdůrazňuje Culek a dodává, že "dřív byly aspoň nějaké měsíce v roce, kdy byl zájem o IT pracovníky nízký, to už se neděje."