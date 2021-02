Dalším, relativně častým druhem příjmů fyzických osob jsou příjmy z nájmu. Patří do nich jak nájem nemovitých věcí, tedy zejména bytů a domů, tak nájem movitých věcí, jako jsou automobily. Z hlediska daňového mezi příjmy z nájmu řadíme rovněž příjmy z takzvaného pachtu, kdy vlastník někomu přenechává k obhospodařování například zahradu s jabloněmi a spolu s ní i právo sklízet úrodu.

Všechny typy příjmů z nájmu je nutné danit. Jsou-li dlouhodobé, daní se v rámci kategorie příjmů z nájmu. Pokud ale jde o příjmy příležitostné, spadají do dílčího základu daně z ostatních příjmů. Třetí variantou je, že pronajímaná věc náleží do obchodního majetku. V tomto případě by se danila jako příjem z podnikání.

Pokud ale poplatník daní vybraný nájem v rámci kategorie příjmů z nájmu, má to pro něj jednu nespornou výhodu. Příjmy z této kategorie totiž nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Důležité je také nezaměňovat nájem bytu či domu (zajištění bytové potřeby nájemce) s krátkodobým pronájmem poskytovaným přes platformy typu Airbnb. Ten je totiž podle finanční správy ubytovací službou, a tedy vždy podnikatelskou činností.

Výpočet výdajů