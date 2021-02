Poslední kategorií příjmů, které nebylo možné zahrnout do některé z výše uvedených kategorií, jsou ostatní příjmy. Nemůžeme do nich zahrnovat příjmy, které mají charakter některé z předcházejících kategorií, tedy příjmů ze závislé činnosti, příjmů z podnikání, z kapitálového majetku nebo příjmů z pravidelného nájmu. Jedná se v podstatě o zbytkovou skupinu příjmů. Nemělo by však jít o skupinu opomíjenou. Zvlášť v poslední době s novinkami, jako jsou kryptoměny nebo platformy typu Zonky, jejichž prostřednictvím "lidé půjčují lidem", nabývá na významu.

Ostatní příjmy mohou dosáhnout i velmi vysokých částek. A navíc s nimi souvisí řada osvobození od daně, jejichž špatné uplatnění nebo opomenutí může významně ovlivnit částku, kterou poplatník na daních nakonec zaplatí.

Co jsou ostatní příjmy

Ostatní příjmy se v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických osob vyplňují do přílohy č. 2, konkrétně se jedná o část 2 této přílohy. Do těchto příjmů spadají příjmy z: