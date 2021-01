Přežijí kanceláře koronakrizi, když se ukázalo, kolik toho lidé zvládnou dělat z domova? Určitě ne v podobě, jakou známe teď, shodují se experti na pracovní prostředí. Plocha kanceláří by se podle nich neměla zmenšovat, firmy ji ale budou využívat jinak. Zásadní změna je v tom, že kancelář bude spíše místem pro setkávání než pro soustředěnou individuální práci. Po pandemii masivně přibude podniků, v nichž se budou sdílet pracovní místa, protože mnohé společnosti chtějí možnost práce z domova udržet i nadále. "V kancelářích se stále méně počítá s tím, že by v nich každý měl své stabilní místo − tedy svůj vlastní stůl. Prostory se totiž budou členit podle činností: v jedné zóně se dá nerušeně přemýšlet, v jedné diskutovat a tvořit společně s kolegy, jinde zase telefonovat, vést videokonference nebo odpočívat," vysvětluje Apolena Weissová, která se specializuje na pracovní prostředí ve společnosti Capexus navrhující kanceláře. Dodává, že změny mají přinášet větší efektivitu práce, hlubší spolupráci a ve výsledku − tedy navzdory obecně špatně přijímaným změnám − zlepšení prostředí tak, aby se lidem chtělo vracet zpět z domácích pracovišť. Reagují zásadně i na vývoj pracovních postupů. "Především kvůli rozvoji agilních způsobů spolupráce, které vyžadují flexibilní prostory. V takových kancelářích jsou na kolečkách nejen židle, ale i stoly. Nábytek si lidé mohou sami přenastavit," popisuje Weissová.

Mnohé kanceláře, kam se lidé po covidu vrátí, budou jiné a je třeba na to lidi připravit. Mohou mít pocit, že jim firma vzala kus komfortu a narušila jejich zvyklosti. "Klíčové je vysvětlit důvody a výhody změny. A ptát se jich na jejich potřeby, nikoli na to, zda změny chtějí. Protože na takovou otázku dostanou vždy negativní odpověď," říká Weissová, která zajišťovala několik takových transformací kanceláří už před covidem. Ideální podle ní je řízením změny ve firmě někoho speciálně pověřit, nenechávat to pouze na správcích budovy. "Obvykle to dobře dokážou řešit personalisté nebo ještě lépe manažeři, kteří mají na starosti firemní kulturu nebo řeší firemní komunitní projekty," říká Weissová.