Získat půjčku na nákup firmy nebo podnikatelského majetku je od Nového roku obtížnější. Může za to novela zákona o obchodních korporacích. Ta měla vyjasnit paragrafy, které dělaly při praktickém použití potíže. Jenže zároveň s tím přidala firmám nové povinnosti. Sankcí za jejich nedodržení může být až neplatnost smluv, včetně těch zástavních. Banky tak mohou přijít o zajištění poskytnutých úvěrů. To je nutí detailně zkoumat, zda firmy, kterým půjčují, dodržely zákonem stanovené povinnosti. V některých případech jsou interní pravidla bank dokonce přísnější než zákon.

První oblastí, kterou si nově banky více hlídají, je financování prodejů firemního majetku nebo jeho části. Novela zákona o obchodních korporacích totiž stanovuje, že pokud musí přestat v důsledku takového prodeje firma podnikat v oblasti, v níž dosud působila, musí obchod schválit její valná hromada. To podle staré verze zákona nebylo třeba. Valné hromady schvalovaly jen prodej uceleného závodu.

Novinka navíc platí i obráceně, tedy pro společnosti, které majetek nakupují. I k tomu je od Nového roku všude tam, kde obchod ovlivňuje předmět podnikání firmy, zapotřebí souhlas valné hromady. Jakých prodejů se to bude týkat, je potřeba velmi pečlivě analyzovat. Pokud by se totiž předmět podnikání změnil bez souhlasu valné hromady, byl by prodej či nákup majetku, který k tomu vedl, neplatný. "To může být problém pro věřitele, tedy například banky. Budou chtít, aby tam, kde je vliv prodeje na předmět podnikání sporný, raději byla transakce valnou hromadou vždy schválena," vysvětluje expert na obchodní právo a partner advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík Jan Dědič.