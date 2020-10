Známe to asi všichni. Čím déle necháme ustrnout tělo v nepřirozené poloze, tím větší bolestí pak musíme platit za návrat k normálnímu pohybu. A přesně tak to v naší politice aktuálně dopadá i s dlouhodobě nadtřicetiprocentní sólo jízdou hnutí ANO. Podle nejnovějšího volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi z přelomu září a října spadla anoistům od března podpora o 10 procentních bodů na dlouho nevídaných 24,5 procenta. Zamrzlé ledy preferencí se konečně pohnuly, "vedoucí úloha" ANO se vytrácí. Bohužel, cena za to je vyšší než přeseděná noha, křeč v lýtku nebo zablokovaná šíje: voličům došla trpělivost pozdě, až když se země kvůli nekonečným vládním zmatkům ocitla v koronavirovém průšvihu. Tak to ale chodí, probouzení z nezdravého okouzlení holt chvíli trvá.