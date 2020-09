Z dobře nastartované kariéry reklamního kreativce přehodil Lukáš Rejchrt výhybku. Vydal se na klikatější cestu s touhou podpořit modernizaci českého školství. "Určitě bych se dokázal živit jednodušeji, ale když vidím, podle jakých materiálů a metod se české děti v roce 2020 učí, nedá mi to. Zažil jsem několikrát na vlastní kůži, jaké to je, když se děti s nadšením ponoří do učení a baví je i zdánlivě nezáživné téma. Byl to skvělý pocit," vysvětluje své rozhodnutí spoluzaložit vzdělávací platformu Edhance a živit se vývojem on-line výukových materiálů. Nechybí mu nápady ani ambice.