Rock for People je největším a nejstarším hudebním festivalem v Česku. Jeho ředitel Michal Thomes už přilákal řadu hvězd rockové muziky i dalších žánrů. Přestože své akci, která se letos koná 12. až 15. června, predikuje rekordní návštěvnost, ostatní prý mají před sebou obtížnou sezonu. „Dochází k jisté selekci. Těžší období čeká některé festivaly, které se zaměřují zejména na české kapely,“ říká Thomes, který zároveň předsedá festivalové asociaci Festas. Důvodem je relativně velký počet akcí i konkurence ze strany koncertů placených z veřejných rozpočtů.

Thomes v rozhovoru pro týdeník Ekonom mimo jiné popisuje, co všechno obnáší dostat do Česka největší rockové hvězdy či jak se změnily nároky festivalových návštěvníků.

Jaká bude letošní festivalová sezona v Česku?

S naším festivalem Rock for People směřujeme k historicky nejvyšší návštěvnosti. Ale řada kolegů má obavy, zda se jim letošní sezonu podaří ustát. Někteří pořadatelé už ohlásili, že se jejich festival neuskuteční. Nepodařilo se jim sehnat silné partnery a ekonomicky to neutáhnou. Je to například Sázavafest nebo Open Air Music fest Přeštěnice. Na svůj malý trh má Česko obrovské množství akcí. Odhaduje se, že každý rok jich proběhne až dva tisíce. Dříve to všichni dokázali nějak ustát, ale nyní dochází k jisté přirozené selekci.

Které festivaly mají šanci přežít – hraje roli velikost?

Jako festival se dnes označuje kdeco. Od městské akce až po multikoncerty firemního charakteru. Jsou tu akce, kde vystupují mezinárodní hvězdy, žánrové festivaly, které se věnují pouze jednomu druhu hudby, či lokální festivaly. Akce mohou být vícedenní, kempovací i jiné. Jednotlivé kategorie se mezi sebou vzájemně těžko porovnávají. Ale myslím, že těžší období čeká některé festivaly, které se zaměřují zejména na české kapely.

Podnikatel těžko může konkurovat někomu, kdo podobnou akci udělá pro návštěvníky zadarmo.

Proč?

Počet tuzemských kapel je vcelku omezený, často se opakují a prolínají. Festivaly, na kterých vystupují, se potýkají s tím, že je tu velké množství akcí zdarma. Ty jsou placené z rozpočtů měst nebo v rámci předvolebních kampaní. Myslím, že pro festivalové prostředí je to škodlivé. Podnikatel těžko může konkurovat někomu, kdo podobnou akci s podobnými interprety udělá pro návštěvníky zadarmo.

Nejsou ale takové akce pro kapely dobré, protože jim přilákají nové diváky?

Takový přístup by byl krátkozraký. Stačí, aby se změnilo vedení na radnici, a město přestane akci zdarma podporovat. Festival skončí a nic na to nenaváže. Obecně stojí podpora kultury více na soukromých pořadatelích, kteří to často neberou čistě jako ekonomickou záležitost. Mnohdy se to prolíná s jejich osobním nasazením či láskou k hudbě. Bývá to pro ně koníček.

Kolik peněz chtějí kapely za vystoupení

Co je klíčové pro to, aby festival byl úspěšný, a to i z finančního hlediska?

Z vlastní zkušenosti vím, že úspěšný může být i festival, který není v zisku. Třeba náš postcovidový ročník, kde vystupovala americká punkrocková kapela Green Day, neskončil ekonomicky dobře. Ale pro nás byl přelomový. Ve srovnání s předcovidovou historií nás nasměroval trochu jinou cestou, k větší a „nadupanější“ akci s prestižnějšími kapelami a rostoucím počtem diváků. Úspěch je kombinací faktorů. Řadu z nich podnikatel dokáže ovlivnit – od propagace přes ekonomické jištění od partnerů po atraktivitu programu. Ale jsou věci, které sotvakdy bude mít pořadatel v rukou. Neovlivní počasí ani to, že někdo udělá ve stejném termínu konkurenční festival nebo přijde s novou zajímavou akcí, která mu přetáhne návštěvníky.

Mezi hlavní taháky letošního ročníku festivalu Rock for People patří američtí punkrockeři The Offspring či britští The Prodigy, kteří hrají elektronickou hudbu. Je těžké je přesvědčit, aby přijeli na váš festival?

Je to vztahový byznys. První podmínkou je neposkvrněná historie a tradice vztahů s agenty, kteří většinou zastupují desítky různých interpretů. Jsme nejstarší český festival, zahraničním interpretům se věnujeme přes dvacet let a za tu dobu jsme si s agenty vybudovali vztahy. Je důležité, aby agenti dostávali od svých kapel, které k nám pošlou, dobré reference. Pokud vědí, že je to bezproblémová akce, mohou domluvit i velkého interpreta. Nejvíc se bojí toho, že jim jejich interpret otluče o hlavu, že na festivalu nebyly dobré záchody, že nedostal pořádné jídlo nebo že hrál na podřadnou aparaturu. Nicméně myslím, že jak v ozvučovací technice, tak ve službách pro interprety hrajeme se zahraničními festivaly rovnocennou hru. Projevuje se to i v tom, že kapely se střední popularitou se nám už samy hlásí. Dřív jsme je museli poptávat my a vysvětlovat, proč k nám mají přijet.