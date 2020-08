Český byznysmen ve světě financí Radomír Lapčík, jehož firmy za loňský rok realizovaly obchody za více než 300 miliard korun, nabádá v současné době k investiční zdrženlivosti. Nezapře své zlínské kořeny a to, že oba jeho dědové pracovali u Tomáše Bati. Ten je mimochodem jeho velkým vzorem. A stejně jako on ani Lapčík není podnikatel, který si libuje v riskantních obchodech. Aktuálně pozdržel všechny investice, včetně plánované koupě banky ve Švýcarsku. To ovšem neznamená, že od této vize ustoupil. Není z těch, kteří se vzdávají. Což dokazuje i fakt, že si splnil svůj sen − vlastní dvě banky, Trinity Bank v Česku a FCM Bank na Maltě. Zároveň je majitelem společnosti SAB Finance, která poskytuje firmám devizové služby po celém světě.