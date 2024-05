Podle databáze České sociální podnikání je v zemi registrováno 247 podniků sledujících vedle ekonomického prospěchu i veřejně prospěšné, sociální a environmentální cíle. Mezi ty s nejdelší tradicí patří společnost Good Sailors. Vznikla před dvaadvaceti lety s cílem propojit podnikání a handicapované. Převzato doslova, umožnit jim „dělat hustý věci“.

Sídlo má v Děčíně, zaměstnává zhruba třicet lidí, z nich asi 70 procent s handicapem, a dosahuje ročního obratu kolem 25 milionů korun. Její hlavní činností je vývoj softwaru, avšak aktuálně rozjíždí nové projekty zaměřené na jiné oblasti podnikání. Například studio na testování videoher či e‑shop České parky. Z jeho výnosu podporuje národní parky a horskou službu.

Za čtvrtstoletí existence posbírali Dobří námořníci mnoho ocenění. V letech 2018 a 2021 byli vyhlášeni ekonomicky nejúspěšnější firmou Ústeckého kraje. V loňském roce obdržela čestné uznání poroty Ekonomu v žebříčku udržitelnosti.

Handicap jako superschopnost

Firemní filozofií je vnímání handicapu zaměstnanců jako potenciálních výhod při realizaci nejrůznějších projektů. Například při tvorbě aplikací a interního softwaru. „Poslední zhruba rok se věnujeme vedle zaměstnávání lidí s fyzickým omezením hlavně neurodiverzitě. Ukazuje se, že mít například ve vývojářské firmě kolegu s poruchou autistického spektra může být velkou výhodou,“ konstatuje Filip Molčan, zakladatel a jeden z výkonných ředitelů.

Specializací posledních let se stal vývoj softwaru užívaného v energetice. „Naše aplikace řídí techniky v Pražské plynárenské, v Pražské energetice nebo dohlížíme na správný chod plynových zásobníků v Česku. Pracujeme také na řešeních v logistice nebo bezpečnosti,“ přibližuje Molčan. Říká, že pro zdravé lidi – a dává to do uvozovek – jde často o projekty náročné k realizaci, kdežto určitý stupeň zdravotního handicapu v nich může takto „znevýhodněný“ člověk využít.