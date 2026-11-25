Asi kilometr od rodného domku Aloise Jiráska ve východočeské obci Hronov nedaleko Náchoda se nachází sad pojmenovaný po spisovatelově manželce Marii Jiráskové. Desítky let byl zarostlý a zanedbaný, územím se sotva dalo vůbec projít. Před pár lety se však město pustilo do jeho obnovy a díky desetimilionové dotaci z fondů Evropské unie, která pokryla přes 80 procent nákladů, se tu podařilo vytvořit místo, které dnes láká k rekreaci, připomíná kulturní odkaz slavného rodáka a zároveň podporuje biodiverzitu drobných živočichů a ptactva.
Novou tvář získalo koryto místního potoka, několik tůní a cesty lemované lavičkami a lávkami, vzniklo pobytové molo, broukoviště, ptačí budky i pomník Marie Jiráskové. Díky obnově se letos v červnu Park Marie Jiráskové znovu zpřístupnil veřejnosti a stal se vyhledávanou lokalitou k odpočinku.
Evropské peníze mění centra měst a obcí
Hronov ale zdaleka není jediným městem, kde se tento rok přestřihávaly pásky u nově upravených veřejných prostor. V Praze bylo po dlouhé revitalizaci otevřeno náměstí Jiřího z Poděbrad, ve Valašském Meziříčí prokoukla náplavka Rožnovské Bečvy s jedinečnými pobytovými schody, ve Svitavách se dočkaly obnovy klášterní zahrady u nemocnice a výčet by mohl pokračovat dlouhým seznamem míst, která prošla za evropské peníze významnou proměnou. Jejich společným jmenovatelem je snaha o hospodárnější využití vody a péče o zeleň, která obstojí i v měnících se klimatických podmínkách nadcházejících let.
„Nová nebo revitalizovaná zeleň pomáhá zejména v zastavěných územích zmírňovat vysoké teploty a zlepšovat místní mikroklima. Opatření zaměřená na zadržování a využívání dešťové vody zároveň omezují její rychlý odtok z území a pomáhají udržet vodu tam, kde je potřeba,“ hodnotí přínos těchto projektů Helena Miškovičová, ředitelka Sekce podpory regionů a veřejného zadávání v Centru pro regionální rozvoj České republiky.
Podporu získávají nejen velká města, ale i menší obce napříč celou Českou republikou. Například Kamýk nad Vltavou, kde se bývalý vojenský areál proměnil v rekreační zónu se zátokou sloužící i jako protipovodňová ochrana. Nebo Srbsko u Berouna, kde se z parkoviště na návsi stala tři nově upravená náměstí s posezením, altánem, pódiem a lavičkami. „Pro obce i města může být evropská podpora významnou příležitostí k uskutečnění investic, které by pouze z vlastních prostředků realizovaly jen obtížně,“ upozorňuje Miškovičová.
Zároveň je z IROP možné čerpat podporu i pro menší projekty obcí, které žádají prostřednictvím takzvaných místních akčních skupin. „U těch jsou podmínky jednodušší a díky tomu vznikají i projekty zaměřené například na regeneraci veřejných prostranství v centrech obcí, jejichž součástí může být mobiliář nebo dětské hřiště,“ dodává Miškovičová.
Pro obce i města může být evropská podpora významnou příležitostí k uskutečnění investic, které by pouze z vlastních prostředků realizovaly jen obtížně.
Sehnat projektanty a všechna razítka
Zdroje finančních prostředků určených na modrozelenou infrastrukturu obcí ještě nejsou v současném dotačním období vyčerpané. V probíhajících výzvách IROP 65 (projekty na území Prahy), 77 (integrované projekty realizované na území metropolitních oblastí) a 73 (projekty na území místních akčních skupin) jsou celkem k dispozici ještě téměř dvě a půl miliardy korun.
Ty mohou být využité na revitalizaci náměstí a ulic spojenou s výsadbou stromů, pokládkou zasakovací dlažby, umístěním mlhoviště nebo kašny. Může jít také o řešení akumulace srážkové vody a její využití pro závlahu, obnovu cestní sítě, výsadbu aleje nebo vytvoření vodní plochy. Vítané jsou také prvky na podporu biodiverzity, například ptačí a netopýří budky, pítka, krmítka, útočiště pro hmyz, úkryt pro plazy a obojživelníky a zimní příbytky pro ježky.
Sáhnout si na peníze ale není jednoduché a už vůbec ne rychlé. Projekty zelené infrastruktury bývají zpravidla rozsáhlé a mezioborové, takže jejich příprava může trvat několik let a vyžaduje koordinaci řady subjektů, včetně projektantů, specialistů na hospodaření se srážkovou vodou, správců sítí, orgánů ochrany přírody a dalších dotčených institucí.
„Problematické může být třeba včasné získání souhlasného stanoviska Agentury na ochranu přírody a krajiny ČR (AOPK), které je nezbytnou podmínkou podpory,“ říká Miškovičová.
Agentura vydává odborné stanovisko k tomu, nakolik každý z projektů opravdu vede k adaptaci měst a obcí na změnu klimatu, k podpoře biologické rozmanitosti, k udržitelnému hospodaření se srážkovou vodou nebo k výsadbě a obnově zeleně. „Projekty se posuzují individuálně podle charakteru území, širšího kontextu a vyváženosti opatření,“ vysvětluje Lucie Záhorová z AOPK.
Častým problémem jsou projekty, které mají jiné hlavní cíle, než je rozvoj modrozelené infrastruktury. „Setkáváme se se záměry, které řeší problematiku dopravní, technické či rekreační infrastruktury, principy a prvky zelené infrastruktury jsou zahrnuty jen doplňkově či zcela minimálně,“ uvádí jako příklad nevhodně zacílené žádosti o dotace Záhorová.
Důležité je podle ní také věnovat dostatečnou pozornost samotné realizaci projektu, zejména ochraně stávajících dřevin na staveništi. A v neposlední řadě se klade důraz na následnou péči o lokalitu tak, aby realizovaná opatření byla plně funkční i za několik let.
Změní se pravidla, ale ne cíl
Otázkou zůstává, jaké podmínky budou mít žadatelé o evropské dotace od roku 2028, kdy začnou pro kohezní politiku Evropské unie platit nová pravidla, která zatím nejsou ještě definitivně stanovena. Vedle tradičních nevratných dotací bude pravděpodobně kladen důraz na větší využívání finančních nástrojů a také na efektivitu vynaložených veřejných prostředků.
„Bez ohledu na konkrétní podobu dotačních titulů lze očekávat, že témata adaptace sídel na změnu klimatu, zadržování a využívání srážkové vody, zvyšování podílu zeleně v urbanizovaném prostředí a tvorby kvalitních veřejných prostranství zůstanou důležitou součástí i po roce 2027,“ ujišťuje Miškovičová. Významnou roli budou podle ní hrát komplexní a integrovaná řešení, která propojují environmentální, sociální i urbanistické aspekty rozvoje území.
Obcím doporučuje začít s přípravou projektů včas, vycházet z existujících rozvojových a strategických plánů a zaměřit se na řešení, která budou dlouhodobě prospěšná jak pro životní prostředí, tak pro obyvatele. „Může jít například o projekty, které pomáhají lépe zvládat sucho nebo naopak přívalové deště, zvyšují podíl zeleně nebo zlepšují kvalitu veřejného prostoru a života v obci,“ uvádí příklady takového zaměření.
O finanční prostředky v aktuálně probíhajících výzvách je možné žádat do června 2027 (výzva č. 65 určená pro projekty na území hlavního města Prahy), respektive do prosince 2027 (výzva č. 77 určená pro obce vymezené ve strategiích integrovaných územních investic).
Text vznikl ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR.
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