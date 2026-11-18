Muž z Brna poskytl údaje o svém účtu podvodníkovi vydávajícímu se za zájemce o zboží. Včas si svou chybu uvědomil a kontaktoval banku. Té se však nepodařilo zabránit útočníkovi, aby peníze získal. V následném šetření se zjistilo, že na vině byl pracovník, který s klientem hovořil, a tak mu banka peníze vrátila. Ne vždy skončí takový případ pro střadatele dobře. V letošním roce zaznamenaly české banky přes 75 tisíc kybernetických útoků, při nichž klienti v součtu přišli o více než dvě miliardy korun.
Když majitel účtu naletí podvodníkovi, o peníze přijde. Ani jejich vrácení, pokud pochybí finanční ústav, není automatické. V popsaném případě k tomu přispělo, že se muž obrátil na finančního arbitra, který celou věc dovedl do smírného konce. Klientská situace není beznadějná zvláště po nedávném rozsudku Evropského soudního dvora, který odpověděl na některé dosud sporné otázky.
Za nedbalost se platí, jen když vám ji dokáží
V případě bankovních podvodů je nutné rozlišovat dvě základní situace. Pokud platbu zadáte a potvrdíte sami, byť například pod tlakem falešného policisty či na radu domnělého finančníka, bance nevzniká zákonná povinnost tyto prostředky kompenzovat. V praxi to většinou znamená doufat, že se policii podaří zločince dopadnout. Vzniklou škodu budete vymáhat přímo na něm.
Jiná situace nastává, když podvodník získá vaše přihlašovací údaje a platbu na svůj účet provede sám. V případě těchto takzvaných neautorizovaných plateb stanoví zákon o platebním styku bance povinnost do konce následujícího pracovního dne po dni ohlášení peníze navrátit. V případě, že k neautorizované platbě došlo, protože si klient nechal ukrást platební kartu či virtuální bankovní identitu, má spoluúčast ve výši 50 eur, tedy zhruba 1200 korun.
Banka nic nemusí vracet v případech, kdy k platbě došlo v důsledku podvodného jednání klienta či jeho hrubé nedbalosti. Právě otázka hrubé nedbalosti byla častým předmětem sporů mezi bankovními domy a jejich klienty. Jasný postup nastavil až Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku z poloviny letošního října. Podle něj má banka povinnost obratem vrátit klientovi peněžní prostředky z neautorizované platby, a to i v případě, kdy má podezření, že jednal nedbale. Takto vrácené peníze pak sice může požadovat zpět, ale musí dokázat, že na straně klienta k hrubé nedbalosti došlo.
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Zatímco v případě neautorizovaných plateb leží povinnost dokazování čistě na bankách, ve většině ostatních případů musí aktivitu v tomto směru vyvíjet i klient. Dokazování pro něj pak často představuje kámen úrazu. „Z pohledu spotřebitele nestačí pouze přesvědčení, že došlo k nespravedlnosti. Je třeba popsat skutkový stav, označit konkrétní pochybení a předložit dostupné důkazy,“ vysvětluje Monika Nedelková z Kanceláře finančního arbitra ČR.
Vedle relativně jasných a přehledných postupů v případě autorizovaných a neautorizovaných plateb existují i sporné případy. Vznikají například v situaci, kdy si podvodník jménem klienta sjedná úvěr. „Není možné předem stanovit jednoduché pravidlo, podle kterého by odpovědnost vždy nesla finanční instituce, nebo naopak spotřebitel. V těchto řízeních se posuzuje, jakým způsobem probíhala identifikace a ověření klienta, jaké bezpečnostní mechanismy byly použity a zda finanční instituce postupovala s odbornou péčí. Současně se hodnotí i jednání samotného spotřebitele a všechny konkrétní okolnosti případu,“ přibližuje postup svého úřadu Nedelková.
Banka, soud, či arbitr?
Pokud se vzniklý spor nepodaří vyřešit prostřednictvím reklamace či stížnosti přímo u banky, je možné se obrátit na obecný soud nebo podat návrh k finančnímu arbitrovi. „Výhodou finančního arbitra je především bezplatnost řízení. Nevýhodou může být snadné zahlcení této instituce a také užší okruh záležitostí, o kterých arbitr může oproti soudu rozhodovat. Například nerozhoduje spory o některých druzích pojištění a podobně,“ vysvětluje Mikuláš Novotný z právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.
Arbitr často záležitost uzavře sám. „Významná část sporů končí smírným řešením, nejčastěji dohodou o narovnání,“ přibližuje Nedelková. Z vlastní arbitrážní praxe ví, že v samotném řízení často některý z účastníků svůj postoj přehodnotí.
Obecné soudy mají nejširší pravomoc, ale platí se u nich poplatky a vždy existuje riziko povinnosti uhradit náklady protistraně v případě prohry.
Poškozený má i možnost upozornit Českou národní banku, to mu však nepřinese ztracené peníze zpět. „Podnět může upozornit na porušování pravidel. ČNB však individuální spor nerozhodne ani spotřebiteli nepřizná požadované plnění,“ uzavírá Novotný.
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