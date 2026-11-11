Tuzemský daňový systém vykazuje dlouhodobou strukturální nerovnováhu. Česko patří k zemím s nejvyšším zdaněním práce, a to především kvůli vysokým odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Naopak výnosy z kapitálu a majetku podléhají v porovnání s ekonomicky rozvinutým světem minimální zátěži.
Tato struktura bývá obhajována snahou přilákat investice a nebrzdit akumulaci kapitálu. Jenže pokud se daňový systém výrazně hlouběji zasekává do mezd a aktivního podnikání než do pasivních kapitálových zisků, znevýhodňuje právě to úsilí, na kterém hospodářský růst stojí.
Snaha o narovnání tohoto stavu není projevem socialistického rovnostářství. Naopak, podstata tržního hospodářství a pravicových hodnot stojí na zásluhovosti, pracovitosti a odměně za osobní přičinění. Náš daňový systém ale tyto hodnoty trestá vysokým zdaněním práce a zároveň zvýhodňuje pasivní držení majetku. Majetkové či kapitálové daně navíc nejsou žádným levicovým výmyslem; tvoří běžnou součást daňových mixů v tradičních tržních ekonomikách od Velké Británie po USA. Zkrátka a dobře, Česko nepotřebuje zvyšovat celkové daňové zatížení. Potřebuje moderní daňový mix, který přestane trestat poctivou práci a vytvoří férové prostředí pro aktivní lidi i investory.
Přeji pěkné čtení.
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