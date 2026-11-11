Česko čeká v příštích letech demografický náraz. Populace nezadržitelně stárne a sociální péče o seniory bude muset výrazně rozšířit své kapacity. Podle ředitele divize sociální a domácí zdravotní péče Penta Hospitals CZ Ivana Černovského bude Česko do roku 2035 potřebovat přibližně 35 tisíc nových lůžek v pobytových sociálních službách. To je ale dost možná ten menší problém. Tím větším je, kdo o seniory v těchto domovech bude pečovat. Pracovní síly se totiž zoufale nedostává.
V rozhovoru jsme probrali, jak se český stát na demografickou vlnu seniorů připravuje, jestli může pracovní sílu v domovech pro seniory nahradit automatizace a robotizace a kolik stojí péče o člověka ve specializovaném alzheimer centru.
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