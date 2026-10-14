Starší byty za rok zdražily o desetinu
Ceny starších bytů v Česku ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostly o deset procent. Metr čtvereční se tak v průměru prodával za 86 538 korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Valuo. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jednalo o skok, který ve finále pořízení vlastní nemovitosti činil stále méně dostupným. „U drahých trhů, jako je Praha nebo Brno, se i jednociferný procentní růst promítá do velmi vysokých částek,“ uvedl zakladatel Valuo Radek Šitera.
U běžného staršího bytu o velikosti 80 metrů čtverečních se meziroční rozdíl v kupní ceně pohyboval ve vyšších stovkách tisíc korun. Například v Praze se modelový byt prodával za 12,77 milionu korun. Ve stejném období loňského roku to přitom bylo 11,96 milionu korun. V Brně se pak ceny bytů meziročně zvýšily z 9,31 milionu korun na 10,03 milionu korun, tedy téměř o 720 tisíc korun.
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