Věda postupuje s každým pohřbem, prohlásil kdysi slavný ekonom Paul Samuelson. Stručně a výstižně tak popsal takzvaný Planckův princip, v němž tento fyzik formuloval myšlenku, že „nová vědecká pravda netriumfuje tím, že by přesvědčila své odpůrce, ale spíše proto, že její odpůrci nakonec vymřou a vyroste nová generace, která je s ní obeznámena“. Tohle pravidlo se samozřejmě netýká jen vědy, ale jakéhokoliv oboru lidské činnosti. Staří bardi (čest výjimkám) bývají často brzdou pokroku. Vzhledem k prodlužování lidského života člověka trochu jímá hrůza, kam se bude ubírat svět, v němž budou držet moc čím dál tím starší lidé. Někteří ekonomové a sociologové ostatně už dnes varují, že trend dlouhověkosti povede k systémovému ucpání kariérních žebříčků a plíživé institucionalizované skleróze celé ekonomiky. V tomto čísle Ekonomu jsme se podívali na tento i mnohé další aspekty světa dlouhověkých.
Přeji pěkné čtení.
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