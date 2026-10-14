Možnost, že by se člověk dožil devadesátých narozenin v plné síle, byla v minulých generacích ojedinělým úkazem. Ještě v polovině minulého století se lidé v Evropě běžně dožívali pouhých 62 let. Dnes už je to zhruba osmdesát let a na konci tohoto století by se měli dožívat devadesátky.

Zatímco však medicína či biotechnologie postupují mílovými kroky a umožňují nám žít déle než kdy jindy, naše společenské instituce, ekonomické modely, urbanismus či kulturní vzorce zůstávají uvízlé v minulém století. Donedávna ustálená představa, že člověk do pětadvaceti let studuje, do šedesáti pěti pracuje víceméně v jednom oboru a pak stráví deset či v lepším případě i o něco více let na zaslouženém odpočinku, se ve světle nové demografické reality pomalu ale jistě rozpadá. Svět v následujících dekádách nevyhnutelně zestárne a společnost to zásadně promění. Co nás všechno čeká? A jak se na tuhle v lidské historii nikdy neviděnou změnu připravit?

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67944540-vice-karier-partneru-i-hrozba-rozdeleni-spolecnosti-dlouhovekost-ma-i-mnoho-stinnych-stranek  