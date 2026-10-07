Před zavřenou továrnou na pneumatiky Fate na předměstí Buenos Aires drží hlídku její bývalí zaměstnanci. Podnik letos v únoru po více než osmi desetiletích skončil a o práci přišlo 920 lidí. Rodrigo Ambrosio tu strávil třiadvacet let. Teď bere, co přijde: maluje byty, jezdí pro Uber. „Jiná práce není. Ropa? Těžba? Ty moc pracovních míst nevytvářejí,“ řekl reportérům z Financial Times. Odborový předák Alejandro Crespo situaci popisuje ještě ostřeji: „Je to epidemie zavírání továren. Tuhle vládu výroba vůbec nezajímá.“
Stejná vláda podává stejný příběh jako úspěch. „Je dobře, že ta továrna zavřela,“ uvedl ministr deregulace Federico Sturzenegger, jeden z architektů liberalizačních reforem. Podle něj firma desítky let tlačila na politiky, aby ji chránili před zahraniční konkurencí, a Argentinci kvůli tomu platili za pneumatiky násobně víc.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.